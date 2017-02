Joensuuhun avataan pop up -teatteri - luvassa musiikkia, esityksiä ja työpajoja

Joensuun keskustan avautuu pop up -teatteri helmi-huhtikuun ajaksi. Ihmisen Teatterin avaama pop-up-teatteri on kulttuurinen olohuone, jonne voi tulla tekemään tai vaikka vain kahville nauttimaan esityksistä.

Pop up -teatterissa on teatteri- ja tanssiesityksiä, live-musiikkia, performansseja, taidenäyttelyitä, open mic- runoiltoja ja työpajoja.

Tulevana lauantaina 11.2. vietetään pop up -teatterin avajaisia kello 14-21.

Tuolloin musiikkia tarjoilee muun muassa Eve Pietarinen ja teatteria Ihmisen Teatteri. Taidenäyttelynä on muun muassa Markku Pölösen Ihmisen näköinen ystävä.

Tilaisuus on pääsymaksuton ja ikärajaton. Pop up -teatteri on osoitteessa Kauppakatu 23 a 80100 Joensuu.