Sarjakuvataiteilijasta ranskalainen ritari

Sarjakuvataitelija Ville Ranta sai tiistaina Ranskan kansallisen ansioritarikunnan (Ordre national du Mérite) ritarimerkin. Suurin osa Rannan teoksista on käännetty ranskaksi. Ranta on ensimmäinen suomalainen sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä, joka on saanut ritarikunnan kunniamerkin.

Tunnustuksen luovutti Ranskan Suomen-suurlähettiläs Serge Mostura residenssissään. Mostura mainitsi puheessaan Rannan merkittävän uran ja yhteistyön ranskalaisten piirtäjien ja kustantajien kanssa. Ranta on sitoutunut taiteilija, joka puolustaa ranskalaisten tavoin ilmaisunvapautta, Mostura sanoi. Pilapiirros terrori-iskusta johti viestivyöryyn Ranta on julkaissut useita sarjakuvakirjoja ja lisäksi hänen pilapiirroksiaan on ilmestynyt Demokraatti- ja Kirkko & kaupunki -lehdessä. Piirroksissaan Ranta on käsitellyt muun muassa maahanmuuttokriittisyyttä ja -politiikkaa. Ranta kertoi tiistaina Kirkko & kaupunki -lehdessä Pariisin terrori-iskun jälkeen marraskuussa 2015 julkaistusta kuvasta ja sen nostattamasta kohusta. Kuvassa kahvilan edessä makaa ruumis, jonka viereen on kumartunut mies juomaan verta lammikosta. Kuvan ohessa lukee: Ensimmäisenä paikalla oli maahanmuuttokriitikko. Ranta kertoo lehdessä saaneensa seuraavina päivinä sosiaalisessa mediassa ja sähköpostissa kymmeniä kuvia irti leikatuista ruumiinosista ja Isisin kuvaamista teloitusvideoista. Lehden silloinen päätoimittaja Pauli Juusela vastasi lehden saamaan palautteeseen, että pitää piirrosta eettisesti ongelmallisena, mutta puolustaa pilapiirtäjän oikeutta ilmaista mielipiteensä. Muhammad-kuvista päätoimittajalle potkut Vuonna 2006 kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja Jussi Vilkuna erotettiin lehden julkaistua Rannan piirtämän sarjakuvan profeetta Muhammadista. Sarjakuvassa profeetalla on naamari ja hän keskustelee piirtäjän kanssa sananvapaudesta. Kaltion hallitus pyysi Vilkunaa poistamaan sarjakuvan verkosta. Hän ei suostunut, ja hallitus päätyi potkuihin. Rannan mukaan päätös oli sananvapauden vastainen.