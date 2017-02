Arto Halonen ohjaa kansainvälisen yhteistuotantoelokuvan - näyttelijäkaartissa Game of Thrones -tähti

Joensuulaislähtöinen ohjaaja Arto Halonen ohjaa suomalais-tanskalais-kroatialaisen yhteistuotantoelokuvan The Guardian Angel, jonka päärooleissa nähdään joukko kansainvälisiä huippunäyttelijöitä.



Elokuvan miespääroolia esittää Vallan linnake -sarjan Kasper Juulina läpimurtonsa tehnyt Pilou Asbæk, joka näyttelee myös Game of Thronesin televisiosarjan kuudennella ja tulevalla seitsemännellä tuotantokaudella.



Muissa rooleissa nähdään lukuisissa Hollywood-tuotannoissa, muun muassa nelinkertaisessa Oscar-voittajaelokuvassa Kaunis mieli sivuroolissa esiintynyt Sweet Home Alabama -elokuvassa miespääosaa näytellyt Josh Lucas, Balkanin seudun kuuluisin näyttelijä Rade Šerbedžija sekä suomalaisesta Nymfit-sarjasta tunnettu Sara Soulié.



Sivurooleissa ovat Mikko Nousiainen, Pamela Tola, tanskalainen Cyron Melville sekä Christopher Fulford.



Halonen on käsikirjoittanut tositapahtumiin perustuvan The Guardian Angel -elokuvan itse. Se on psykologinen trilleri miehestä, joka manipuloi hypnoosin avulla toisen miehen pankkiryöstöihin ja kahden sivullisen murhaan 1950-luvun Kööpenhaminassa.



Elokuvassa seurataan tämän rikossarjan tutkintaa. Päähenkilö, nuori poliisi ajautuu psykologiseen manipulaation syövereihin jahdatessaan pakkomielteisesti rikosten taustalla vaikuttanutta hypnotisoijaa.



Kuvaajana toimii Pini Hellstedt, leikkaajana Jussi Rautaniemi, säveltäjänä Tuomas Kantelinen ja äänisuunnittelijana Kirka Sainio. Lavastuksesta vastaa tanskalainen Søren Schwartzberg. Suomalais-tanskalais-kroatialaisen yhteistuotannon päätuotannosta vastaa Art Films production Oy.



Tuotannossa ovat mukana myös tanskalainen Smile Entertainment ja Timo T. Lahtinen sekä kroatialainen MP Films ja Igor A. Nola, jonka kanssa Art Films ja Halonen ovat tehneet aiemmin yhteistyötä elokuvien Isänmaallinen mies sekä Uhrauksia vapaudelle tiimoilta.



The Guardian Angel -elokuvaa kuvataan parhaillaan Kroatiassa, ja ensi-ilta on suunniteltu helmikuulle 2018. Elokuvan pohjoismaisesta levityksestä vastaa Scanbox.