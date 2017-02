Danko Jones, innostunut sonni

Joensuun Lunta Ilosaaressa -festivaalin pääesiintyjänä rymistelevä kanadalainen rock-trio Danko Jones julkaisee maaliskuun alussa kahdeksannen studioalbuminsa Wild Cat.

Laulaja-kitaristinsa nimeä kantava yhtye ottaa varaslähdön levynjulkistamiskiertueeseensa soittamalla kaksi keikkaa Suomessa jo helmikuun puolella, tämän viikon perjantaina Kuopiossa, lauantaina Joensuussa.

Johtohahmo Danko Jones saapui Suomeen jo torstaina markkinoimaan tulevaa levyä.

- Olen todella onnellinen levystä, ja tietenkään emme sitä julkaisisi jos emme siitä pitäisi, tarinoi Danko Jones puhelimitse helsinkiläisestä hotellihuoneestaan käsin.

Tulevan levyn biisien nimet kuten You Are My Woman ja Success in Bed kertovat, että yhtyeen teksteissä pitäydytään rockin maskuliinisessa peruskuvastossa.

- Alun perinhän termi rock and roll on slangi-ilmaus seksille, Danko Jones valistaa.

- Ja kun soitamme rockia niin miksipä mistään muusta pitäisi laulaakaan, sehän on sisään kirjoitettu genren nimeen.

Danko Jones esiintyi ensimmäisen kerran Joensuussa jo kesällä 2004, jolloin bändi soitti Ilosaarirockissa We Sweat Blood -hittilevynsä julkaisun jälkimainingeissa.

Kun soittaa ahkerasti maailmalla kiertävässä yhtyeessä, ei voi olettaa että yli kymmenen vuoden takainen keikka keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa jäisi mieleen mutta kokeillaan: muistaako Danko Jones kyseisen vierailun?

- Kyllä minä Ilosaarirockin muistan. Eikös Dio soittanut samalla festivaalilla?

Ei, sen vuoden muita esiintyjiä olivat muun muassa Cradle of Filth ja Auf der Maur.

- Ai niin, tämä oli se festivaali! Cradle of Filth soitti black metallia ulkoilmalavalla loputtomassa auringonpaisteessa, se oli todella absurdia. Ilosaarirockissa tapasin ensimmäistä kertaa Cradle of Filthin laulajan Dani Filthin.

Musiikkiuransa rinnalla Danko Jones on myös työteliäs musiikkijournalisti. Mies on kirjoittanut yli kymmenen vuoden ajan musiikkiaiheisia kolumneja lukuisiin lehtiin.

Tekstejä on kertynyt vuosien varrella niin paljon, että onko Jones koskaan miettinyt kokoavansa niistä kirjan?

- Heh, hassua että kysyt tuota, koska sellainen on tulossa vielä tänä vuonna. Olen oikolukenut ensimmäisen version ja hankkinut kirjan kuvittajiksi kaikkia mahtavia tyyppejä.

Kolumnien lisäksi Jones tuottaa kotisivuilleen säännöllisesti ilmestyviä podcast-lähetyksiä.

- Niitä teen ennen kaikkea itselleni. Tykkään jutella musiikki-ihmisten kanssa ja kysellä heiltä asioita.

Tästä intoilusta voinee päätellä, että Danko Jones on säilyttänyt sisimmässään pikkupoikamaisen musiikkifanin?

- Ehdottomasti. Se on ainoa tapa selvitä siitä, kun päätyy tekemään musiikkia ammatikseen. Tietty taianomaisuus häviää helposti, kun pääsee salaisen verhon taakse ja näkee miten musiikkia tehdään - sehän on kuin pääsisi keksitehtaaseen.

- Pitää säilyttää kyky innostua, että pystyy edelleen itsekin tekemään musiikkia, joka innostaa muita.

Danko Jonesin Lunta Ilosaaressa -festivaalilla Joensuun areenassa lauantaina 11. helmikuuta. Ovet aukeavat kello 17, Danko Jones lavalla yöllä kello 1.