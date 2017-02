Kolmannen Iron Sky -elokuvan budjetti on 25 miljoonaa euroa

Kolmannen Iron Sky -elokuvan kuvaukset alkavat kesällä 2017 Pekingissä. Lähes kokonaan kiinankielisen tieteistoimintaseikkailun Iron Sky: The Arkin ohjaava Timo Vuorensola kertoo viettävänsä suurimman osan loppuvuodestaan reissaten Suomen ja Kiinan välillä. Vuorensola ei ole huolissaan siitä, että hän ei itse osaa kiinaa.

– Ensimmäinen Iron Skykin oli pitkälti saksankielinen ja tehtiin Saksassa, elokuvakulttuurissa, joka oli minulle vieras, Vuorensola sanoo.

– On mielenkiintoista ohjata näin. Ehkä tässä keskittyy enemmän näyttelijän muuhun ilmaisuun kuin dialogiin.

Vuoteen 2032 sijoittuva elokuva tehdään noin 25 miljoonan euron budjetilla. Tuotantoyhtiöihin kuuluu valtiollinen China Film Co, joka on myös Kiinan suurin elokuvateatterien omistaja. The Ark pääsee siis varmasti Kiinan valkokankaille.

– Elokuvan on määrä valmistua syksyllä 2018, kertoo suomalainen osatuottaja Tero Kaukomaa.

Iron Sky: The Arkin rahoitus tulee lähes kokonaan Kiinasta. Siinä ei nähdä tuttuja näyttelijöitä ainakaan päärooleissa. Vuorensolan mukaan sivuosiin saattaa vielä tulla länsimaisiakin näyttelijöitä.

Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä järjestettiin The Arkin lehdistötilaisuus, jossa ensiesitettiin teaser-trailerit sekä siitä että järjestyksessä toisesta Iron Sky -elokuvasta. Jo vuoden 2015 lopulla kuvatun Iron Sky: The Coming Racen suunniteltua ensi-iltaa on siirretty pariinkin kertaan, mutta sen pitäisi valmistua kesällä 2017.

– Ensi-ilta saattaa kuitenkin olla esimerkiksi Berliinin elokuvajuhlilla 2018, tuottaja Kaukomaa kertoo.

Iron Sky: The Coming Race on ennakkomyyty Universal-elokuvastudion levitykseen suuren osaan maailmaa. Teaserissa on maailmanloppukuvastoa, viidakkoseikkailun aineksia sekä dinosauruksella ratsastava Hitler-hahmo, joka huutaa ”Sieg heil, motherfickers”. Pääosia esittävät muiden muassa saksalaiset Vladimir Burlakov ja Udo Kier sekä britti Lara Rossi. Musiikin elokuvaan on säveltänyt Tuomas Kantelinen.

Elokuvasarjan ensimmäinen osa sai maailmanensi-iltansa Berlinale-festivaaleilla helmikuussa 2012. Siitä tuli menestys Suomen ohella etenkin Saksassa.

Kiina-yhteyden takana on tuottaja Max Wang, joka oli ihastunut ensimmäisen Iron Skyn huumoriin. Hän on ollut mukana muun muassa Jean-Jacques Annaudin ohjaaman The Wolf Totemin tuotannossa. Karhun ohjaajana aikoinaan maineeseen nousseen ranskalaisen Annaudin kiinalaiselokuvasta tuli menestys, jonka lipputulot Kiinan elokuvateattereissa olivat yli sata miljoonaa euroa.

– Lähetin Timolle viestin Facebookin kautta. Se oli hankalaa, sillä Kiinassa Facebook on kielletty. Kysyin, tuletko elokuvantekoon Kiinaan. Totta kai tulen, hän sanoi, Wang muistelee nauraen.

Sitten yhteys meni poikki, sillä Vuorensola lähti Facebookista – eikä ollut pitänyt kiinalaistuottajan lähestymistä varteenotettavana ehdotuksena. Myöhemmin Wang sai Vuorensolan ja Kaukomaan kiinni, ja yhteistyöstä sovittiin Zürichissa keväällä 2016.

– Tämä projekti on edennyt kiinalaisella nopeudella, Kaukomaa sanoo The Arkista.