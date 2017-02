Ilosaarirock julkaisi kaksi uutta esiintyjää - molemmat kovia brittinimiä

Snakehips on elektronisen musiikin duo, joilla on hitteinä muun muassa kappaleet All My Friends, Don’t Leave ja Cruel.

Rag’n’Bone Man on soulia, bluesia ja hiphopia sekoittava laulaja-lauluntekijä, joka tunnetaan etenkin megahitistä Human.

Ilosaarirock järjestetään 14.-16.7.