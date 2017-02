Tampereen komediateatteri tuo marraskuussa näyttämölle uuden Väinö Linnasta kertovan draaman. Panu Rajalan ohjaama Päämääränä Tuntematon kertoo jatkosodan jälkeisestä ajasta, jolloin Linna kirjoitti Tuntematonta sotilasta.

Tuukka Huttunen esittää yksin kaikki näytelmän yli 20 roolia.

Teatteri tuo syyskaudella ensi-iltaan myös kaksi uutta suomalaista lastennäytelmää. Toinen näistä on Ransun joulutarina, jossa nähdään myös muut karvakuonot. Toinen on Ella ja kaverit salaisessa palveluksessa, jonka on dramatisoinut Timo Parvelan Ella-kirjojen pohjalta Minna-Stiina Saaristo.

Kaikki syksyn ensi-illat ovat kotimaisia kantaesityksiä.