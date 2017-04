Perinteikäs elokuvateatteri Maxim avautuu loppuvuodesta uudelleen Finnkinon luotsaama Helsingin ydinkeskustassa. Kiinteistön omistava Ilmarinen kertoo, että se ja Finnkino remontoivat teatteria ennen elokuvatoiminnan aloittamista. Tarkoitus on esittää Maximissa taide-elokuviin painottuvaa ohjelmistoa.

Maximin elokuvasalit suljettiin viime vuonna. Kiinteistöä oli tarkoitus laajentaa ja rakentaa siihen hotelli, jonka yhteydessä elokuvateatteri olisi jatkanut toimintaansa. Ilmarisen ja Kämp Collection Hotelsin yhteishanke kuitenkin kariutui korkeisiin rakennuskustannuksiin.

Kluuvikadulla sijaitseva Maxim on toiminut yhtäjaksoisesti samassa osoitteessa vuodesta 1909 alkaen. Nykyinen rakennus on vuodelta 1974. Maximissa on kaksi salia, joista toinen on Museoviraston suojelema.