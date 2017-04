Rocklegenda Scorpions keikalle Suomeen marraskuussa

Rocklegenda Scorpions saapuu Suomeen marraskuussa, kertovat Live Nation ja Eastway Live. Saksalaisyhtye konsertoi Helsingin areenalla 25. marraskuuta. Liput tulevat myyntiin ensi viikolla.

Scorpions on julkaissut yhteensä 26 albumia, ja niitä on myyty 100 miljoonaa kappaletta. Bändin vuonna 1990 julkaistu Crazy World myi pelkästään Saksassa yli miljoona kappaletta. Levy sisältää muun muassa kappaleen Wind of Change.

Suomessa yhtye nousi suosioon kokoelmalevyllään Still Loving You, joka myi platinaa vuonna 1994.

Suomen-konsertti on osa bändin Crazy World -kiertuetta. Scorpions on tehnyt uransa aikana useita kiertueita ympäri maailmaa ja esiintynyt festareilla myös Suomessa.

Yhtyeeseen kuuluvat nykyisin Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, Pawel Kacowoda sekä Motörheadista tuttu rumpali Mikkey Dee.