Oscar-palkittu ohjaaja Michael Dudok de Wit Espoo Cineen

Espoo Cine -elokuvafestivaali saa vieraakseen Oscar-palkitun animaatio-ohjaajan Michael Dudok de Witin.

Hollantilainen Dudok de Wit tuo Espooseen uuden, Oscar-ehdokkaanakin olleen elokuvansa The Red Turtlen.

Elokuva kertoo miehestä, joka haaksirikkoutuu autiolle saarelle ja törmää rannalla valtavan kokoiseen punaiseen kilpikonnaan.

Dudok de Witin tunnetuimpia töitä ovat muun muassa parhaan lyhytelokuvan Cesarin voittanut Monk and the Fish (Le moine et le poisson, 1994) sekä parhaan animaatiolyhytelokuvan Oscarin saanut Isä ja tytär (Father and Daughter, 2000).

Espoo Cine järjestetään 5.–14. toukokuuta. Festivaalin ohjelmistossa on yli 100 pitkää elokuvaa. Elokuvia esitetään eri puolilla Espoota sekä Helsingissä.