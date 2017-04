Päivän tarkoitus on nostaa levykauppojen ja levyjen myyntiä. Päivänä julkaistaan erikoisjulkaisuja, joita ei ole muulloin myynnissä.

Tänä vuonna pääosin vinyyleistä koostuvia erikoisjulkaisuja tulee myyntiin muun muassa The Beatlesilta, David Bowielta, Johnny Cashilta, The Doorsilta, Fleetwood Macilta, Mewiltä, Pink Floydilta, Poets of the Fallilta ja Bruce Springsteeniltä.

Myös joensuulainen Levy-Eskot on mukana Levykauppapäivässä.