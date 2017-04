Ghost of Cinemare -elokuvayö järjestetään Joensuun Tapiossa lauantaina 22. huhtikuuta kello 21 alkaen.

Tämänkertaisiin kauhuelokuviin lukeutuvat The Belko Experiment, Raw, The Defiler - Hapaisija, The Autopsy of Jane Doe, Lyst (Lust) ja Raw Force.

Tapahtuman järjestävät Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys yhteistyössä Savon Kinot Oy:n sekä Night Visions-, Iik!- ja Cinemadrome -festivaalien kanssa. Aikataulun ja lisätietoa elokuvista löytää Cinemaren Facebook-sivulta ja osoitteesta http://www.cinemare.net.