Konsertit Jouko Harjanne, trumpetti (kuvassa), ja Tuomas Turriago, piano, konsertoivat Nurmes-talon Hannikaisen salissa tämän viikon perjantaina 28. huhtikuuta. Kello 19 alkavassa Romansseja ja elokuvasävelmiä -konsertissa julkaistaan Harjanteen uusin levy.

Julkaistava levy on äänitetty Hannikaisen salissa ja se julkaistaan Pilfink Records -levymerkillä, kertoo tiedote. Levyllä ja konsertissa kuullaan sellaisia ikivihreitä kuin Romanssi elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi ja Frank Sinatran tunnetuksi tekemä My Way.

Harjanne on Lieksan Vaskiviikon taiteellinen johtaja vuodesta 1996.