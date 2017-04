Liperin Rantamakasiinilla tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä

Liperin Rantamakasiinilla on tarjolla vappuaattona kello 20 alkaen nostalginen tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä, kun liperiläinen laulajatar Virpi Eronen esiintyy kitaraduon Tapsa Eronen ja Jussi Karttunen säestyksellä. Kaikki laulut on sovitettu jazzahtavaan tyyliin kahdelle kitaralle, musiikin ollessa suurelta osin soiton aikana improvisoitua. Jokainen nostalgia-konsertti on siten ainutkertainen.

60- ja 70-luvun iskelmän tunnelmista siirrytään sulassa sovussa Suomi-jazziin, folkiin ja laulelmaan gipsy-jazzin tempoa unohtamatta. Konsertin tuottaa liperiläinen sitoutumaton kulttuuriyhdistys Runo- ja laulumaailma ry.