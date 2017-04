Yhdysvaltalainen näyttelijä-muusikko Will Smith on valittu Cannesin elokuvajuhien tuomaristoon, festivaaliorganisaatio kertoo. Kahdesti Oscar-ehdokkaana ollut Smith on tunnettu myös menestyneenä hiphop-artistina.

Tuomaristoa johtaa espanjalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Pedro Almodovar. Tuomaristoon kuuluvat myös yhdysvaltalainen näyttelijä Jessica Chastain, italialainen ohjaaja Paolo Sorrentino ja korealainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Park Chan-wook. Cannesin elokuvajuhlat alkavat toukokuun 17. päivänä.