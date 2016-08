Nyt tarkenee pulikoida: Pielisenkin pintavesi 20,4 -asteista

Lapin järvissä tarkenee tällä viikolla uida. Viime päivien helteet ovat nostaneet Lapin vesien lämpötilat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeiksi, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta.

Jaakonpäivänä Lapissa mitattiin 3-5 astetta keskiarvoa korkeampia lukemia.

Pielisen lämpötilaksi on mitattu tänään 20,4 astetta. Lukema on 1,9 astetta tavanomaista korkeampi. Pyhäselän lämpötilaksi puolestaan mitattiin 19,6 astetta, mikä on 0,8 astetta keskiarvoa korkeampi.

Tämän viikon helteiden myötä on odotettavissa että vedet vielä lämpenevät maan etelä- ja keskiosassa nykyisistä lukemista ainakin parilla asteella. Jaakon kylmä kivi taisi jäädä siis tänäkin vuonna heittämättä.

- Jaakko ei ole kylmien kivien mestari, todetaan SYKE:ltä.

Toisaalta SYKE:n tekemän selvityksen mukaan Pohjois-Karjalasta löytyvä Koitere on hyvin altis kylmälle kivelle, sillä siellä lämpötila voi alentua joskus jopa 4,7 astetta. Tänä vuonna niin tuskin kävi.