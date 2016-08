Karelia-soutu matkaan Lieksasta: "Kesän kohokohtia"

149 kilometrin mittainen urakka päättyy perjantaina iltapäivällä Linnunlahden uimarannalle Joensuuhun.

Lahtelaiselle kirkkovenesoutuseura Vaahtoveikoille Karelia-soutu on kesän kohokohtia heti Sulkavan suursoudun jälkeen.

Vetreän ukkoporukan keski-ikä huitelee lähellä seitsemääkymmentä, mutta airot liikkuvat vielä rivakasti. Lahtelaiset rantautuivat ensimmäisenä Hiekkalahden kahvitauolle.

– Tämä on meille nyt viides kerta peräjälkeen tällä samalla porukalla. Tunnetaan kuviot, fiilinki ja sää ovat hyvät ja järjestelyt pelaavat niin kuin täällä aina, lahtelainen Juhani Saimovaara kehaisi iltapäivää.

– Karelia-soutu on tunnelmaltaan niin hyvä, että tänne tullaan jo senkin takia. Ensinnäkin tämä ei ole kilpailu, vaan retkisoutu mistä me tykätään. Soutu tapahtuu todella upeissa maisemissa, ja sillä on toki merkitystä. Aika suuri osa tunnelmasta syntyy juuri näistä maisemista, Saimovaara jatkoi.

