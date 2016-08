Varparanta on vuoden kylä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan vuoden kyläksi on palkittu Varparanta.

Kylä palkittiin tänään Kontiolahti-päivillä. Palkitsemisen yhteydessä jaettiin myös neljännen kerran vuoden kylä kiertopalkinto, jonka luovuttaa edellinen vuoden kylä Kaurila-Musko Tohmajärveltä.

Varparannan valinnan perusteiksi kerrottuun muun muassa alueen asukkaiden aktivoiminen lyhyessä ajassa ja suuren työn tekeminen Varparannan leirikeskuksen säilyttämisen eteen.

Pohjois-Karjalan Kylät ry perustelee valintaa näin:

1. Varparannan kyläyhdistys on onnistunut poikkeuksellisen lyhyessä ajassa aktivoimaan alueen asukkaat ja saamaan myös uudet asukkaat mukaan toimintaan. Viime vuosien toiminta on ollut poikkeuksellisen määrätietoista, avointa, yhteistyöhakuista. Toiminnassa on mukana paljon myös työssäkäyviä pendelöijiä. Kylä on onnistunut myös tiedottamisessa ja näkyvyyden kasvattamisessa.

2. Varparannan kyläläiset ovat tehneet suuren työn Varparannan leirikeskuksen säilyttämisen ja edelleen kehittämisen puolesta ajatellessaan laaja-alaisesti yhteisöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä koko kunnan ja maakunnan alueella. Varparannan leirikeskus ei ole kylätalo, vaan se on kohtuuhintainen, ainutlaatuinen ja tärkeä yhteisöllisen toiminnan mahdollistava kokoontumispaikka. Leirikeskusprojekti on synnyttänyt uudenlaista kipinää kylällä ja saanut paljon kyläyhdistyksen ulkopuolisiakin asukkaita innostumaan kehittämisestä ja yhteisöllisestä toiminnasta. Esimerkiksi pesäpalloperinteen herättely ja lapsijaoston syntyminen ovat laajemman innostuksen tulosta.

3. Kyläyhdistyksen lapsijaosto Varparannan Heput on ollut loistava osoitus siitä, miten paljon lapsilla ja nuorilla on energiaa ja ideoita, kun niiden ilmaisemiselle ja toteuttamiselle annetaan mahdollisuus. Kylä tietää, että tulevaisuus on lasten ja nuorten! Lapsuudessa koetut osallistumisen, vaikuttamisen ja osallisuuden kokemukset luovat aktiivisia uusia asukkaita ja kansalaisia. Kylän kehittämisessä ja toiminnan pyörittämisessä on mukana eri sukupolvien edustajia.

4. Vuoden kylä -palkinto on ansaittu kunnianosoitus uuden yhteisöllisyyden rakentajille ja pyyteettömälle, kylärajojen yli menevään yhteisölliseen hyvään tähtäävälle talkootyölle, jota lukuisat kyläläiset ovat aktiivisessa kehittämistoiminnassa tehneet.