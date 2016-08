Hietajärven leirintäalueella luonto kiehtoo matkailijoita - alueella käy vuosittain 15 000 karavaanaria

Hietajärven karavaanarialueella Joensuun Kiihtelysvaarassa on maanantaina kello kaksi hyvin rauhallista. Viikonlopun vieraat ovat lähteneet ja uusia odotellaan.

Tapaan SF-Caravan Pohjois-Karjala ry:n puheenjohtajan Markku Holmin, joka esittelee tiluksia, paikallisten karavaanarien kokoontumispaikkaa.

Käy ilmi, että kävijämäärissä on ajoittaista vaihtelua lomasesongin aikana.

– Viikonloppuna porukkaa oli paljon. Kauempaa saapuvat, joilla loma on alkanut tällä viikolla, saapuvat illemmalla.

Kuluva kesä on ollut Hietajärvellä vilkas. Väkeä on riittänyt ja sauna on ollut kovassa käytössä.

– Sen näkee, kun olen ollut itse täällä paikalla melkein koko kesän. Virallisia lukemia ei vielä ole, mutta oma tuntuma on oikein hyvä, Markku Holm sanoo.

Hietajärvellä on karavaanareiden käytössä neljä saunaa.

30 vuotta toiminut leirintäalue pyörii talkoovoimin ja on avoinna vain yhdistyksen jäsenille. Idylliä ei haluta rikkoa liialla mekastuksella.

Valkoisia asuntoautoja ja -vaunuja on alueella kosolti, lähes silmänkantamattomiin. Alueella leiriytyy vuosittain 15 000 karavaanaria.

–Ihmiset löytävät tänne vuosi toisensa jälkeen. Monet tulevat lomailemaan millä säällä tahansa, mutta keli vaikuttaa siihen, kuinka pitkään viivytään, Holm kertoo.