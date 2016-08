Rääkkylän valinnat yhdistymishallitukseen eivät menneet pykälien mukaan - kunnanjohtaja vastaa

Tasa-arvolain vaatimukset eivät täyty varajäsenten valinnoissa, sillä valituksi tuli neljä naista ja kaksi miestä.

Yhdistymishallituksen paikat puolueittain määräytyvät kuntajakoselvittäjän tekemän yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Rääkkylästä oli määrä valita yksi SDP:stä ja yksi vasemmistoliitosta, mutta ilmeisesti SDP jäi ilman paikkaa, sillä valituksi tulleen Marjukka Konttinen-Lappalaisen puoluekannasta on ristiriitaista tietoa. Kunnan verkkosivuilla hän on vasemmistolainen, kuten hänen varajäsenensäkin. Vasemmistoliitosta varsinaiseksi jäseneksi valittiin myös Tapio Hämäläinen.

Rääkkylässä yhdistymishallituksen jäsenistä äänestettiin. Vaalissa rannalle jäivät Jouko Päivinen (sd.) ja hänen varajäsenensä Petteri Pakarinen (sd.). Pakarinen moitti keskustaa siitä, ettei demareita ollut kutsuttu paikkaneuvotteluihin.

Kiteen ja Rääkkylän uuden yhdistymishallituksen pitäisi kokoontua jo ensi maanantaina. Vielä ei ole tiedossa, katsooko Rääkkylän kunnanhallitus valtuuston päätöksen lailliseksi ja jos ei katso, milloin valtuusto käsittelee asiaa uudelleen.

Rääkkylän kunnanjohtaja Tuula Luukkonen lähetti Karjalaisen uutisointiin liittyen vastineen, joka julkaistiin Karjalaisen mielipidepalstalla tiistaina 23. elokuuta. Luukkosen mielestä Rääkkylä ei toiminut lainvastaisesti. Vastine on alla:

Karjalainen uutisoi (17.8.), että Rääkkylän kunnanvaltuuston tekemät jäsenvalinnat yhdistymishallitukseen rikkoisivat sekä tasa-arvolakia että yhdistymissopimusta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Rääkkylän valtuuston tekemä valintapäätös on tämän hetkisen säädöksen ja lain valmisteluaineiston sekä niiden tulkintojen mukainen. Valintojen lopputuloksena yhdistymishallituksessa on säädösten mukaisesti sekä naisia että miehiä yhtä paljon 8–8. Rääkkylän kunnanhallitus on saanut ennen valtuuston tekemää valintapäätöstä Kuntaliiton lakimiehiltä selvityksen lain säädöksen tulkinnasta, jonka mukaan kunnanvaltuusto on valintapäätöksensä tehnyt.

Tuula Luukkonen

