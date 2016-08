Karhufestivaali pärähtää käyntiin Ilomantsissa

Järjestyksessään kolmas Karhufestivaali käynnistyy tänään Ilomantsissa. Ohjelmassa on veistoa kahden päivän ajan, teatteria, musisointia ja ITE-taiteen ilotulitusta.

- Puunveisto on Suomessa itseoppineiden taiteilijoiden luonteenomaisin ilmaisumuoto, moottorisaha on tyypillisin väline ja karhu on aiheista rakkain. Tältä pohjalta on syntynyt Karhufestivaali, Maaseudun Sivistysliitto viestii.

Tapahtuma kokoaa itseoppineet puunveistäjät Ilomantsiin perjantaina ja lauantaina työskentelemään yhdessä ja kohtaamaan kiinnostunutta yleisöään.

- Jo kolmatta kertaa järjestettävä Suomen itäisin kulttuurifestivaali on erikoinen ilmestys Suomen festivaalitarjonnassa. Raavaat miehet ja naiset loihtivat puusta karhuja ja mitä mielikuvituksellisimpia veistoksia kahden päivän ajan keskellä kirkonkylää.

Festivaali osuu karhunmetsästyskauden avaukseen. Tiheätunnelmainen tapahtuma sopii mainiosti juuri Ilomantsiin, jossa on runsain karhukanta Suomessa.

Tapahtuman pääjärjestäjät ovat Maaseudun Sivistysliitto, jonka kumppaneina ovat Ilomantsin kunta ja MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys.