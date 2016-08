Hersyvä vierailu Kiteen Riossa: Turvesuolla voi soida samba

Mittään en oo ottanu! Raimo Timoskainen, 67, vakuuttaa aurinkoisella kisapaikalla.

Brasilian Riossa seurataan ammattiurheilijoiden otteita olympialaisissa. Kiteen Rion lähistöllä työnnetään naisten kuulaa Muljulan kyläyhdistyksen puheenjohtajan nurmikolle.

Kuula tekee karmeita kuoppia Piimäjärventiellä. Ei haittaa.

– Piha on elämistä varten, Timoskainen tokaisee.

– Olemme yrittäneet antaa myyrälle häätöä, mutta aina se muuttaa takaisin. Se jättää vuokrat maksamatta. Brasilian Riossakin oli eläimiä kentällä.

Toimituksen autossa olisi miesten keihäs, mutta keihään holtiton viskely voisi juilia olkapäässä. Kiekkokin olisi, mutta se lentäisi minne sattuu.

Naisten kuula painaa neljä kiloa. Naisten maailmanennätyksen, 22,63 metriä, teki neuvostoliittolainen Natalja Lisovskaja kesäkuussa 1987. Asta Ovaskan Suomen ennätys on puolestaan 18,57 metriä.

Yhdeksän työntöä, yhdeksän monttua. Ex tempore -kilpailun voiton vie Raimo Timoskainen tuloksellaan 8,5 metriä.

Toimittaja nappaa hopeaa, kuvaaja pronssia. Jos kilpailijoiden parhaat tulokset ynnätään yhteen, voitamme maailmanennätysnaisen kahdella metrillä.

Mestari, miltä nyt tuntuu?

– Kyllä nyt tuntuu fiilikseltä, ison kasan keltavahveroita aamulla kerännyt Timoskainen tunnelmoi.

Ulkoministeriön mukaan rikollisuutta esiintyy Brasiliassa erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Rio de Janeirossa. Riossa on ajoittain rikollisliigojen aseellisia yhteenottoja.

– En tiedä onko täällä jengejä vai mitä, mutta huomasin, että yksi jakkarani on hävinnyt, Raimo Timoskainen pohtii Kiteellä.

Kiteen Riossa on turvepeltoja ja metsästysmaja. Riontiellä näkee hirvitorneja.

Rionsuolla on seudun asukkaiden mukaan seurattu ainakin kerran hirven ja karhun kilpajuoksua. Riossa on myös ilveksiä.

Kiteen varsinaisessa Riossa on yksi tila. Talon isäntä ei anna haastattelua mutta paljastaa, että Rio on saanut nimensä risukasaa tarkoittavasta vanhasta sanasta.

Portugaliksi Rio de Janeiro tarkoittaa ”tammikuun jokea”. Kiteen Riosta on Yläjoelle 3,6 ja Miilunjoelle 2,6 kilometriä linnuntietä.

Tienoon talot ovat nättejä. Pihoista pidetään hyvää huolta. Brasilian favela-alue eli slummi on tästä kaukana.

Rio de Janeiron alueen löysivät portugalilaiset löytöretkeilijät tammikuussa 1502. Raimo Timoskaisen mukaan Muljulan kylällä on ollut asutusta ainakin 1500-luvulta saakka.

Raivion tila sijaitsee kartan perusteella noin kilometrin päässä Rion sydämestä.

Maalaisromanttisen punaisen talon olohuoneessa Unto Mustonen, 81, seuraa olympialaisten painikoostetta.

Unto ja Eila Mustonen, 77, ovat katsoneet olympialähetyksiä yleensä sängystä. Kaikki lajit paitsi ”vesivoimistelu” kiinnostavat heitä.

– Ei ole yhtään varmaa, tuleeko keihäästä Suomelle yhtään mitalia. Keihäsmiehet ovat niin kovia maailmalla, eläkkeellä oleva maanviljelijä korostaa ennen keihäskarsintoja.

Muljulan kylässä asukkaita on 300–350. Kylällä oli koulu, hiihtokilpailuja ja puulaakipesäpallojoukkue.

Hiihto ja jalkapallo ovat olleet Raimo Timoskaisen mieleen. Hän veti Kiteen Kisa-Toverien juniorijalkapallojoukkueita 21 vuoden ajan.

Unto Mustonen harrasti kävelyä säännöllisesti 40 vuoden ajan.

– Kävelin päivässä seitsemän tai kahdeksan kilometrin lenkkejä.

Muljulan kyläyhdistyksen entisen sihteerin Arja Salmen, 49, mukaan joku vääräleukaili Rion nimestä jo kauan ennen kesäolympialaisia.

– Kyllä Rion urheilulajit menevät maastojuoksun puolelle. Voi siellä hiihtää, mutta sehän ei ole kesäurheilulaji, Salmi tuumaa.

– Pitäisiköhän Rioon hakea suopotkupallon maailmanmestaruuskilpailut Suomussalmelta? Raimo Timoskainen väläyttää.

Joku ehdotti kyläillassa kahdeksan vuotta sitten ”kunnon kisojen” järjestämistä Partiissuolla.

Laji voisi olla myös suosulkapallo. Partiissuolle on Riosta matkaa vajaa neljä kilometriä.

Kyläillassa kylän elinkeinoiksi ideoitiin muun muassa benjihyppykeskus, pianobaari, maasaippuan teko hirven rontuista, ilotalo eli riemuliiteri ja vesipuisto.

Arja Salmen mukaan suunnitelma tehtiin osittain pilke silmäkulmassa. Ei kai.

Harrastustoiminnoiksi väläytettiin Rion sambakarnevaaleja ja miesten napatanssia.

– Olemme järjestäneet kylällä kaikennäköisiä tapahtumia, mutta emme vielä koskaan Riossa, eläkkeellä oleva sähköurakoitsija ja yrittäjä Raimo Timoskainen sanoo.

– Hullutkin ideat ovat toteuttamiskelpoisia, kun niitä nostetaan riittävästi esiin. Voisimme järjestää elojuhlat Rionsuolla. Tästä pitää keskustella laituritalkoissa.

Jos Rionsuolla soi samba, Unto Mustonen menee paikalle.

– Jos vain olen silloin hengissä.

Tietokulma:

- Suulliseen perimätietoon perustuvissa paikannimikokoelmissa on mainittu Kiteen peruskartassakin esiintyvä Rio, puheessa ”rijo”.

- Kiteellä oli Rio-talo, joka sijaitsi soiden ympäröimällä kangassaarekkeella, ja sen eteläpuolella oli Rionsuo eli ”rijonsuo”.

- Tilalla oli muun muassa tuulimylly ja nahkurin verstas.

- Joissain tiedoissa rio-sanalle mainitaan merkitys ’risu tai puusta karsittu oksa (”olla riomettäs”), risukasa; kalanpyydys’.

- Merkitykset viittaavat sanaan rito, jonka heikkoasteinen muoto on juuri rio ja rijo.

- Esimerkiksi Kuortaneelta on onkipaikka Rio, jossa järveen on upotettu risuja, ja Savitaipaleella on pajuryteikköinen Riosuo.

- Suomen murteissa rio-sanalla on vaihtelevia merkityksiä. Esimerkiksi Mynämäellä se tarkoittaa rivoa tai rumaa, Nurmeksessa ja Juuassa hoitamatonta tai risaa.

- Kiteen Rion talonnimen asiataustaa voi loppujen lopuksi vain arvuutella.

- Talolle olisi voinut tulla nimi suon nimen mukaan, mutta Rionsuo-nimen genetiivialkuisuus viittaisi siihen, että suo on nimetty talon mukaan.