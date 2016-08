Nurmeksessa palataan 1950-luvun nostalgiaan

Nurmeksessa palataan jo neljännen kerran nostalgisesti 1950-luvun musiikkiin ja pukeutumiseen.

Drive in & Rockin -elokuvana nähdään tällä kertaa Jani Volasen ohjaama Rumble. Parikymmentä vuotta sitten filmatun elokuvan Cadillac on mukana tapahtumassa.

Tapahtuman järjestää nurmekselainen harrasteautokerho Wolfbound Cruisers yhdessä Bomban ja Hyvärilän matkailukeskusten kanssa.

Vuosi sitten tapahtumaan osallistui yli 2 500 henkilöä.

– Tapahtumassa soittaa monta tasokasta kokonpanoa. Musiikkia löytyy jokaiseen makuun, Wolfbound Cruisersin puheenjohtaja Ville Halonen lupaa.

Tänään perjantaina lavalle nousevat The Rattlesnakes, Crazy Cavan & The Rhythm Rockers, The Troubled Three, Rock-Ola ja Deke Devilson.

Lauantaina päivän ilmaisessa koko perheen konsertissa esiintyvät The Krekers ja Petri Petterson Brass. Ulkoilmaelokuvan jälkeen Bomballa soittavat Kapteeni Kaskelotti, Wild Willie & Big Deal, Brandy Rockers ja The Willie’s Troubles.

Harrasteautojen Poker run -ajo ajetaan lauantaina kello 17 alkaen. Siinä kukin osallistuja saa kartan ajoreitistä ja sen rasteilla viisi pelikorttia.

– Ajo päättyy Hyvärilään, jossa ennen ulkoilmaelokuvan alkua tarkistetaan osallistujien kortit ja paras pokerikäsi voittaa.

Halonen korostaa, että harrasteautokuntien lisäksi myös kaikki muut ovat tervetulleita elokuvaan. Illan ulkoilmaelokuvan pääosissa ovat Tommi Korpela, Vesa-Matti Loiri, Jari Nissinen ja Jari Pehkonen.

Wolfbound Cruisers perustettiin 1989. Kerho toimii aktiivisesti, ja siihen kuuluu noin 40 jäsentä.