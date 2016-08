Ilomantsissa kaatui jo aamun aikana viisi karhua

Karhujahti alkoi Ilomantsissa lauantaina vauhdikkaasti.

Jahti alkoi aamulla viideltä, ja kaatoilmoituksia tuli pian Hattuvaarasta, Ilajalta, Köpöstä, Mutalahdesta ja Maukkulasta muutaman minuutin välein. Aamupäivän saldo oli Ilomantsissa viisi kaatoa.

– Karhuja on nyt todella runsaasti. Havaintoja meille ilmoitetaan lähes päivittäin. On aikamoinen ihme, jos sunnuntain jälkeen on kaatolupia jäljellä, Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jari Inkinen toteaa.

Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöt kiersivät päivän aikana dokumentoimassa kaatoja. Myös Metsähallituksen erätarkastaja Jaakko Saaristo vieraili Ukkolanvaaran kämpällä.

– Metsästäjiä näyttää olevan runsaasti liikkeellä. Olen tarkastanut nyt aamun aikana 26 metsästäjän luvat, ja mielestäni kiitettävällä tavalla ovat asiat olleet kunnossa, hän kertoi.