Metsästysleski: "Mies yritti varoittaa minua harrastuksestaan, mutta ei sitä laajuutta silloin ymmärtänyt"

Ilomantsilaiselle Soila Turuselle, 32, oli jo seurusteluvaiheen alusta saakka selvää, että kumppani Ari Turunen harrastaa metsästystä, mutta nyt hän tietää, että puolison harrastuksen mittakaava tuli lopulta yllätyksenä.

– Etenkin petojahti on aikaa vievä ja sitova harrastus. Mieheni on keskittynyt karhuun, ilvekseen, kettuun ja susijahteihinkin, keväisin vuorossa ovat majava ja jänis, terveydenhoitajana päivätyötä tekevä Soila Turunen kertoo.

Kahdeksan vuotta pariskunta on ollut yhdessä ja saanut kaksi lasta. Tyttö on kuusivuotias esikoululainen ja poika kolmevuotias, mitä todennäköisimmin tuleva metsästäjä hänkin.

– Kovasti poika jo suunnittelee yhteisiä metsästysreissuja isänsä kanssa ja ihailee tätä. Minulle lasten mukaan lähtö sopisi hyvin, koska tähän asti lapset ovat olleet aika tavalla minussa kiinni, Soila Turunen miettii.

Myös häntä on pyydetty hankkimaan metsästyskortti ja lähtemään mukaan, mutta sitten se vasta aikataulujen sovittelua olisikin. Sen aika on kenties jossain tulevaisuudessa.

– Kyllä Ari yritti varoittaa minua harrastuksestaan, mutta ei sitä laajuutta silloin ymmärtänyt. Metsästys on hänessä pikkupojasta saakka elänyt intohimo, eikä se siitä iän mukana varmastikaan ainakaan laannu.

Lapset tekevät Turusten aikataulujen sovittelemisesta monimutkaista, mutta siinä auttavat lähellä asuvat isovanhemmat.

– Muutimme Onttolasta Ilomantsiin, jotta isovanhempien apu on vieressä. Yleensä se olen minä, joka saan lastenhoitoa järjestellä silloin kun haluan päästä omiin harrastuksiini.

Soila Turuselle tärkeä oma harrastus on ratsastus, jonka hän päätti ottaa viikko-ohjelmaansa tavallaan punttien tasaukseksi. Ratsastuskerta lähitallilla hevosen ja varusteiden huoltoineen vie kolmesta neljään tuntia.

Muille metsästävien ihmisten puolisoille Soila Turunen sanoo vinkiksi, että pelisäännöistä kannattaa jutella ja muistaa sopia menemiset toisen osapuolen kanssa.

– On meillä käynyt niinkin, että mies on vain hävinnyt. Äkkilähtöjä tulee, kun karhunjäljet on jossain nähty.

Hänen mukaansa pitää napakasti pitää puoliaan silloinkin kun toinen viilettää ”metsästyshuuruissaan” eikä meinaa huomata läheisiä ihmisiä ympärillään.

