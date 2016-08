Valtuusto käsitteli neljän suuren kiinteistön tulevaisuutta Nurmeksessa

Nurmeksen kaupunginvaltuusto linjasi seminaarissaan kaupungin tulevaa hallintoa. Kaupunkilaisten palveluista vastaavat jatkossa hyvinvointi- ja elinvoimahallintokunnat. Hyvinvointilautakunta toimii myös siun soten neuvottelukuntana.

Valtuusto keskusteli paljon tulevasta koostaan. Mielipiteitä esitettiin niin nykyisen 35- kuin 31-jäsenisen valtuuston puolesta. Valtiolle on ilmoitettava valtuuston koosta vuoden loppuun mennessä.

Valtuusto otti kantaa kaupungin neljän suuren kiinteistön tulevaisuuteen. Nyt käyttämättömänä olevalle kaupungintalolle tehdään kevyt remontti eli se maalataan ja salaojitetaan. Lisäksi Raatihuoneenkadun puoleinen siipi puretaan.

Kaupungintaloa ei oteta enää virastotiloiksi, vaan se tulee valtuusto-, juhla- ja yhdistyskäyttöön.

Kaupunki hakee poikkeamislupaa keskustan vanhan koulun ja entisen teknisen viraston purkamiseksi. Kaupunginmuseo on lausunnossaan vastustanut näiden rakennusten purkamista. Koulurakennus pysyy käytössä ainakin vuoden 2018 loppuun saakka.

Tekninen virasto valmistui alun perin kansakouluksi 1927. Lisäksi se on toiminut kunnantalona. Maakuntakaavassa rakennus on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Rakennuksen runko on pystyhirsirakenteinen.

Kaupunki neuvottele Lehtovaaran kivikoulun vuokraamisesta. Kaupunki purkaa rakennuksen, mikäli se ei saa sitä vuokrattua tai myytyä.