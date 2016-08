Tohmajärven yrityselämässä vilkas alkuvuosi

Tohmajärvelle on perustettu tammi-kesäkuussa kaksitoista uutta yritystä ja samaan aikaan vain yksi yritys on lopettanut toimintansa.

Suuret kehittämis- ja rahoitushakemukset viestivät siitä, että kunnan alueella on vireillä isoja investointeja, kuten suurnavettahanke ja uusi hoivakoti.

Kaupparekisterin mukaan Kiteellä on tammi-kesäkuussa perustettu 18 uutta ja lopetettu 15 yritystä.

Rääkkylässä uusia on viisi ja lopettaneita yksi enemmän.

Myönteistä on se, että koko Keski-Karjalassa työttömien määrä on vähentynyt koko vuoden ajan. Vähennys on seitsemän prosenttia, ja työttömiä on nyt 106 vähemmän kuin vuosi sitten.

Ketin toimitusjohtaja Risto Hiltunen (kuvassa) arvioi, että erilaiset ponnistukset ovat tuottaneet tulosta. Hyviä kokemuksia on esimerkiksi Osaava Keski-Karjala -hankkeesta.