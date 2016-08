Poliisi: "Teletappikukkuloilla" alkoholin juominen kiellettyä Joen yössä

Itä-Suomen poliisi kieltää alkoholin nauttimisen Ilosaaren välittömässä läheisyydessä olevilla Niska- ja Kanavasaarilla huomenna perjantaina Joen yössä.

Alue, joka kulkee paikallisten suussa Teletappikukkuloina, on ollut perinteisesti nuorison suosiossa.

Alkoholin nauttimiskiellosta on aikaisemmilta vuosilta poliisin mukaan todella hyviä kokemuksia, sillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta on ollut erittäin vaikeaa alueella, jossa täysi-ikäiset henkilöt saavat nauttia alkoholia alaikäisten joukossa. Lisäksi alueen jyrkät rannat sekä sillä kohdalla voimakkaasti virtaava Pielisjoki muodostavat huomattavan vaaran päihtyneille henkilöille, poliisi muistuttaa.

Joen Yö -kulttuuritapahtuma on alkoholiton tapahtuma, ja poliisin päätös kieltää alkoholin nauttiminen tapahtuma-alueen välittömässä läheisyydessä tukee tapahtuman luonnetta. Alue, jolla alkoholinnauttiminen on kielletty, on merkitty Itä- ja Länsisilloille asetettavilla kylteillä.