Penttilänrannan kirsikkakuja toteutuu - puita vielä tarjolla

Joensuun Penttilänrannan Varvinpuistoon suunniteltu kirsikkakuja, josta voi kuka tahansa aikanaan kerätä satoa, on toteutumassa.

Kun tavoitteena on, että Varvinpuistoon voitaisiin istuttaa 24 kirsikkapuuta, on puista tällä hetkellä myyty 20.

Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus ostaa puistoon oma puu tai puita. Myyntiaika päättyy elokuun lopussa.

Yhden puun hinta istutuskuluineen on 250 euroa. Puut on tarkoitus istuttaa tämän syksyn aikana.

Kyseessä on Joensuun Ilmastotorin projekti, joka osaltaan edistää Joensuun kaupungin ilmastotavoitteiden toteuttamista. Puut on nimetty hiilinieluosakkeiksi, sillä puiden istuttaminen on pitkäkestoinen ilmastoteko.

Syötäviä puistoja on määrä rakentaa eri puolille kaupunkia useampia.