Vanhemmat heittäytyivät opettajiksi Norssin pop up -koulupäivässä - video

Joensuun normaalikoulussa vietettiin torstaina uudenlaista ja ennen kokeilematonta pop up -koulupäivää. Koululle oli jo keväällä kutsuttu oppilaiden vanhempia ja harrastusseuroja pitämään vapaaehtoisvoimin toiminnallisia työpajoja yhdessä oppilaiden kanssa.

– Pop up -koulupäivä on hauska yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa jokainen voi oppia ja opettaa, rehtori Jyrki Korkki iloitsi.

Hänen mukaansa päivän aikana luotiin yhteyksiä lasten moninaisiin maailmoihin koulussa ja koulupäivän ulkopuolella.

Tarjolla oli niin jalkapalloa, salibandyä, sultisinapajaa, sirkustaitoja ja parkouria.

– Vanhempia on saatu työpajoihin ilahduttavan paljon. Taustalla on vanhempien halu tuoda esille muun muassa kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta sekä liikunnan riemuja oman perheen ulkopuolellakin, pop up -toimikunnan puheenjohtaja, lehtori Hilkka Koivistoinen muotoili.

Alun perin peräti 60 vanhempaa ilmoitti kiinnostuksena pajatoimintaa kohtaan. Lopulta määrä karsiutui noin kolmannekseen.

Katso oppilaiden mediapajassa tekemä video pop up -päivästä.