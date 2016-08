Nurmeksen keskustassa palaa kerrostalossa

Nurmeksen keskustassa Salmenkadulla on tulipalo kerrostalohuoneistossa. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Tehtävä on kirjattu pelastuslaitokselle keskisuurena rakennuspalona kello 18.30.

Palokunta antaa lisätietoja tapahtumapaikalta noin kello 20.