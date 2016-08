Pogostan Sanomat 50 vuotta - juhlat pidetään sunnuntaina

– Odotamme tilaisuuteen runsaasti väkeä, Pogostan Sanomat Oy:n toimitusjohtaja ja lehden päätoimittaja Leila Virnes sanoo.

Virnes työskenteli Pogostan Sanomien toimittajana vuodesta 1980, kunnes siirtyi vuosiksi 1999 – 2013 sanomalehti Karjalaisen palvelukseen.

Pogostan Sanomiin hän palasi vuoden 2013 lopulla. Virnes uskoo vakaasti paikallislehden tulevaisuuteen.

– Se on valoisa, vaikka kaikenlaisia uhkia on olemassa. Niin pitkään kuin on itsenäinen Ilomantsin kunta ja täällä vireää toimintaa, kuten nyt, niin paikallislehdellä on tilauksensa.

Vaikeuksilla Virnes viittaa levikin laskuun ja ongelmiin lehden jakelussa.

Pogostan Sanomien levikki on tällä hetkellä noin 4 700, kun se parhaimmillaan 1980-luvulla ylitti reilusti 6 000 kappaleen.

– Muuttoliike, ikääntyminen ja väestön väheneminen laskevat levikkiä, Virnes sanoo.

Levikistä noin puolet menee tällä hetkellä Ilomantsin ja Tuupovaaran ulkopuolelle alueelta pois muuttaneille tilaajille. Toisaalta on paljon sellaisia tilaajia, joilla ei ole mitään sukuyhteyttä Ilomantsiin tai Tuupovaaraan.

– He ovat kesämökkiläisiä, joilla on side Ilomantsiin, mitä paikallislehti pitää yllä.

Pogostan Sanomat ilmestyy maanantaisin ja torstaisin. Juhlalehti ilmestyi viime torstaina.

Kakkukahvien jälkeen syntymäpäivien vietto jatkuu kello 14 konserttiaikamatkalla, jossa lähdetään liikkeelle 1960-luvulta ja siirrytään vuosikymmen kerrallaan nykyaikaan.

– Esiintyjät Ilomantsista, Tuupovaarasta ja Kiihtelysvaarasta käyvät läpi vuosikymmenet, ja henkilökunta juontaa kertoen kustakin vuosikymmenestä ja Pogostan Sanomista niissä, Virnes kertoo.

Lopuksi esiintyy Munukat, ja silloin katse on jo tulevaisuudessa.