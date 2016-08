Keskustan ongelmapaikkaan saatiin pyörätelineitä

Joensuun keskustaan kauppakeskus Centrumiin eteen on asennettu uusia pyörätelineitä.

Centrumin edustalla pyörien parkkeeraaminen on ollut suuri ongelma. Pyörien suuren määrän ja telineiden puuttumisen vuoksi pyörät ovat tukkineet pahimmillaan käynnin kauppakeskuksen ovista.

Nyt Centrumin eteen on asennettu uusia telineitä, jotka on sijoitettu ajoradan puolelle. Pyörätelineiden kohdalla oli ennen parkkiruutuja, mutta ne on nyt poistettu käytöstä.

Joensuu on kehittänyt tänä kesänä muutenkin pyöräilyolosuhteita.

Joensuuhun valmistui neljä uutta pyöräilyreittiä

Joensuu saa ensimmäisen pyöräkatunsa keskustaan