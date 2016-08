Venäläisnainen sai vankeutta petoksesta - huijasi kaupungilta lähes 8 000 euroa

Joensuun kaupungilta toimeentulotukea lähes 8 000 euroa vuosina 2011–2015 noin neljän vuoden ajan erehdyttämällä saanut 65-vuotias venäläisnainen tuomittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa petoksesta. Tuomioksi tuli viisi kuukautta vankeutta ehdollisena.

Jo 1990-luvulla Venäjältä Suomeen muuttanut nainen myönsi syytteessä mainitun menettelyn mutta kiisti jutussa tahallisuuden.

Nainen jätti ilmoittamatta hakemuksissaan Venäjältä saamansa eläketulot väittämällä ettei tiennyt niiden ilmoitusvelvollisuudesta ja ettei sosiaalitoimi ollut siitä hänelle edes kertonut.

Käräjäoikeus kuuli todistajana Joensuun kaupungin johtavaa sosiaalityöntekijää, jonka lausuma sekä kirjalliset todisteet toivat riittävän näytön tahallisuuteen. Todisteina esitetyissä naisen tekemissä hakemuksissa on selkeästi hakijalle asetettu ilmoitusvelvollisuus ja myös erikseen tuloissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Henkilötodistajan mukaan venäjänkielisiä varten on sosiaalitoimessa ollut ja on venäjänkielinen hakemuslomake ja saatavilla on ollut myös venäjänkielistä palvelua sekä tarvittaessa järjestettävissä tulkki.

Oikeuden mielestä nainen on laiminlyönyt ilmoittaa ulkomaaneläkkeensä ja hänen on täytynyt vähintäänkin mieltää antavansa erehdyttävän ilmoituksen sosiaalitoimelle. Käräjäoikeus toteaa, että nainen on joko tarkoituksella tavoitellut oikeudetonta taloudellista hyötyä tai hänen on tullut pitää tukien liikamaksua tekonsa varsin todennäköisenä seurauksena.

Määrä oli oikeuden mielestä sen verran suuri, ettei tekoa voi suorittaa sakoilla. Tuomittu velvoitettiin korvaamaan Joensuun kaupungille aiheutunut vahinko selvittelykuluineen yhteensä 7 952 eurolla.