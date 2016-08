Eilisen Rauli-myrskyn vaurioita on korjattu Pohjois-Karjalan alueella pitkin yötä.

Käyttöpäällikkö Jukka Leppänen PKS Sähkönsiirrosta arvioi, että yhtiön alueella on sähköttä vielä 2000–3000 asiakasta.

– Suurimmat viat ovat Liperi–Heinävesi–Kitee-alueilla. Käytössä on helikopteri, jonka avulla paikallistamme, minkä verran raivattavia puita eri alueilla on.

Leppänen arvioi, että keskijänniteviat saadaan kuntoon sunnuntain aikana. Kaikille asiakkaille sähköt saataneen takaisin maanantain aikana.

Töissä on sunnuntain aikana kuutisenkymmentä henkilöä.

– Aika hellästi myrsky kuitenkin Pohjois-Karjalaa kohteli esimerkiksi Savon Voiman ja Elenian alueisiin verrattuna, summaa Leppänen.



Rataliikennekeskuksesta kerrotaan, että myrskyn aiheuttamia ratavaurioita korjattiin yhä aamulla Savonradalla Mikkelin ja Haukivuoren välillä sekä Pieksämäki–Kuopio-välillä. Samoin poikki olivat rataosuudet Jyväskylän ja Pieksämäen välillä Savonlinnan ja Parikkalan välillä, Pieksämäen ja Varkauden välillä yleisen sähköverkon vian vuoksi. Rataosuuksilla Jyväskylä-Haapamäki ja Laukaa-Äänekoski ongelmana ovat raiteille kaatuneet puut.