Riita liukastumisesteistä paisuu Valtimolla

Valtimon kunnan päätös eläkeläisille jaettavista liukastumisesteistä on johtanut lihavaan riitaan kunnan ja paikallisen yrittäjän välillä. Itse hankintapäätös on lainvoimainen ja esteet ostettu ja jaettu, mutta vireillä on vielä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jätetty korvausvaatimus. Sen on tehnyt toinen tarjouskilpailun hävinneistä yrittäjistä.

Kunta aikoo jatkaa liukastumisesteiden kustantamista mutta ei enää hanki niitä keskitetysti. Aikomus on jatkossa antaa esteet haluaville palveluseteli, jolla ne voi hakea haluamastaan liikkeestä. Jos haluaa setelin arvoa kalliimman mallin, erotuksen joutuu maksamaan itse.

Jupakka juontaa viime vuoden lopulle. Valtimo päätti kuntalaisaloitteen pohjalta, että kunta hankkii liukastumisesteet niille eläkkeellä oleville asukkailleen, jotka sellaiset haluavat.

Hankintapäätöksen teki virkamiespäätöksenä kunnansihteeri Helena Korhonen, ja päätös meni kunnanhallitukselle tiedoksi. Korhosen mukaan kolmen paikallisen yrityksen tarjousten välinen kokonaisarvio ratkaisi valinnan. Mallit pisteytettiin laadun ja helppokäyttöisyyden mukaan. Niitä arvioinut fysioterapeutti muun muassa testautti malleja ikäihmisillä.

Voittanut malli oli kilpailun kallein, ja sen toimittaneen yrittäjän puoliso on Valtimon kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Suhonen (sd.).

Kilpailuun osallistunut yrittäjä Jaana Ratilainen pitää hankintapäätöstä muun muassa näistä syistä virheellisenä. Hän katsoo, että voittaneen yrittäjän puoliso on voinut ”sisäpiiriläisenä” vaikuttaa hankintaan. Hänen mielestään voittanut tarjous ei myöskään vastannut tarjouskilpailun kriteerejä, joten sitä ei olisi pitänyt ollenkaan ottaa vertailuun.

Valittaja ei tehnyt hankinnasta oikaisupäätöstä vaaditussa ajassa joulukuussa mutta esitti viime keväänä kunnalle korvausvaatimuksen. Kunnanhallitus hylkäsi sen, ja tämä päätös on nyt hallinto-oikeuden punnittavana.

Valittaja vetoaa siihen, että oli ollut yhteydessä kunnanjohtaja Leena Mustoseen ja uskoi kunnan itse oikaisevan päätöksen. Kun näin ei tapahtunut, hankintapäätöksestä tuli lainvoimainen. Hän perustelee noin 2500 euron korvausvaatimusta sillä, että hänen halvinta ja kaikin puolin kriteerit täyttävää tarjoustaan on kohdeltava oikeudenmukaisesti.

Valtimon kunnanhallitus antaa lausuntonsa hallinto-oikeudelle syyskuun alussa.

Kunnanjohtaja esittää, että valitus hylättäisiin perusteettomana. Esityksen mukaan kunta ei ota kantaa väitteisiin, joita valittaja lainvoimaisesta päätöksestä esittää.

Kunnan tekemän kyselyn mukaan suurin osa liukuesteiden saajista pitää niitä hyödyllisinä. Niiden kustantamista aiotaan jatkaa, mutta hankintatapaa muutetaan. Varsinainen päätös tehdään syksymmällä.