"Välillä on järjestettävä kohtaus" - Verna, 20, oppi elämään epilepsian kanssa

Nuoret ovat pystyviä ja jaksavia. Jos nuori ei käy töissä, hän on laiska.

– Sinulla on vain jotain vikaa päässä. Oikeasti voisit tehdä töitä, jos haluaisit, kirjoitti vihainen mies Verna Hirvoselle nettikeskustelussa.

Hirvonen oli yrittänyt selittää, etteivät kaikki nuoret välttämättä pysty työntekoon. Hän oli joutunut lopettamaan työnsä lähihoitajana hieman aiemmin. Hirvonen vastasi syyllistäjälle asiallisesti.

– Tiedän, että päässäni on vikaa. Minulla on epilepsia.

Diagnoosi tuli toukokuussa 2015. Ensimmäisen kohtauksen Hirvonen sai yöllä. Seuraavana päivänä hän meni normaalisti aamuvuoroon, vaikka olo oli kummallinen. Työkaverit huomasivat, ettei kaikki ollut kunnossa. Hirvonen ei vastannut tervehdyksiin ja oli poissaoleva. Kun vasen puoli puutui ja Hirvonen törmäsi päin seinää, tajusi hän itsekin, että jotain oli pielessä.

Joensuun keskussairaalassa tuli toinen kohtaus. Sitä ennen Hirvonen oli juuri ehtinyt kuulla, että menettää ajokorttinsa. Sairastuminen oli kova paikka nuorelle kiteeläiselle.

Kun itsenäinen elämä vietiin juuri aikuistumisen kynnyksellä, lähti myös halu elää. Hirvonen kieltäytyi syömästä lääkkeitä eikä suostunut puhumaan tulevaisuudestaan. Vaikka uusia kohtauksia tuli kesän mittaan, hän kieltäytyi uskomasta tautia todeksi.

– Minulla oli vapaus, ajokortti, työpaikka ja koko elämä edessä. Yhdessä päivässä kaikki vietiin pois.

Kiteellä 20 kilometriä keskustasta, Hirvonen koki olevansa vankina ilman korttia. Samalla jäi myös hänen rakastamansa autoharrastus.

Läheiset saivat tehdä paljon työtä nostaakseen kiukuttelevan ja ahdistuneen nuoren takaisin kiinni elämän syrjään. Läheisten kärsivällisyys kannatti.

Nyt kun sairastumisesta on yli vuosi, Hirvonen pystyy puhumaan epilepsiasta avoimesti. Myös sairastumista seurannut häpeä ja epäonnistumisen tunne ovat hellittäneet. Vaikka lääkitys ei ole vielä saanut kohtauksia loppumaan, Hirvonen on muuttanut asennettaan ja tietää, ettei tauti määritä hänen elämäänsä, vaikka on osa sitä.

Sairauteen tottumista on edeltänyt rankka vuosi, jonka aikana kiteeläinen muutti sairautta pakoon Joensuuhun. Kaupungissa liikkuminen on helpompaa, sairaala lähellä, eikä häntä tunnettu.

Hirvonen joutui huomaamaan, ettei epilepsiaa voi karata asuinpaikkaa vaihtamalla. Kohtauksiin ja niitä seuraaviin jälkioireisiin täytyi vain tottua.

Yöllä iskeviä kohtauksia seuraavat päivät ovat rankkoja, kun olo on väsynyt, puhe ei kulje ja muisti pätkii. Jälkioireet kestävät välillä monta päivää.

Puheongelmien vuoksi ennen sosiaalinen nuori on alkanut pelätä vuorovaikutustilanteita. Joskus kun sanat eivät tahdo tulla ulos suusta kesken kaupassa asioinnin, vilauttaa Hirvonen epilepsiarannekoruaan.

Hän on myös oppinut lukemaan kehoaan ja osaa varoittaa poikaystävää iltaisin etukäteen yöllä odottavasta kohtauksesta.

Hirvosen mukaan vuosi ilman töitä oli tärkeä, jotta pystyi kaikessa rauhassa sopeutua sairauden kanssa elämiseen.

Nyt kun arki epilepsian kanssa on alkanut muotoutumaan, pystyy Hirvonen suuntaamaan katseen kohti tulevaa. Suunnitelmissa on uudelleen kouluttautuminen, ja lapsuuden haaveammatti kosmetologina on alkanut taas kiinnostaa.

Sairautensa kanssa sinut hän huomasi olevansa, kun pystyi ensimmäisen kerran nauramaan siskonsa kertomalle vitsille epilepsiasta.

– Perheessäni on totuttu käsittelemään vaikeita asioita huumorin avulla. Voin välillä itsekin heittää, että pitäisikö järjestää kohtaus, Hirvonen naurahtaa.

Hirvonen on päättänyt ottaa epilepsian kanssa avoimen linjan, sillä hän toivoo muutosta ihmisten suhtautumisessa nuorten sairastamiseen.

– Yhteiskunnassa ajatellaan, että nuoret ovat aina terveitä ja pystyviä. Tämä ei ole totta.

Hirvonen korostaa, että eri sairauksista kärsiviä nuoria on yhteensä paljon. Asiasta pitäisi hänen mukaansa puhua enemmän. Nuoret tarvitsevat tilanteeseensa apua ja vertaistukea.

– Jos voisin elää ensimmäisen päivän sairautta uusiksi, toivoisin, että hoitohenkilökunta selittäisi asiat pehmeämmin ja selkeämmin.

Erilaisista vaihtoehdoista pitäisi voida puhua kärsivällisesti, sillä sairauden alussa nuori ei välttämättä ole vielä valmis järjestelemään tulevaisuutta.