Posti toimii hyvin ilman konttoriakin - vain iltapäiväruuhkat kismittävät

Pohjois-Karjala on ollut nyt puoli vuotta ilman omaa postikonttoria. Alkukokemusten perusteella maailma muuttui mutta ei mullistunut.

Palveluista on helmikuusta lähtien huolehtinut Postin yhteistyökumppani Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Postin ja PKO:n mukaan uusi konsepti on toiminut huomautuksitta.

– Palautteiden muodossa ei ole tullut meille mitään. Hyvin on toiminut aukioloaikojen puitteissa. Jos palautetta tulee, niin totta kai keskustelemme PKO:n kanssa, toteaa Risto Muhonen, joka on Postin palvelupisteiden aluepäällikkö.

– Hyvin vähän on meillekin tullut palautetta. Kaikki palaute on ollut positiivista. Palvelu on pysynyt samana. Pitkät aukiolot on selvä etu. Postin palvelut ovat nyt tarjolla seitsemänä päivänä viikossa, toteaa vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta.

Suuri osa asiakkaista on samaa mieltä: palvelu toimii. Täysin mukisematta eivät kaikki ole muutosta nielleet.

Myöhäisiltapäivien ruuhkapiikit kismittävät muutamia yritysasiakkaita, jotka kertovat jonottaneensa noin 20 minuuttia. Posti palvelee isompia yritysasiakkaita teollisuusalueella.

Ruuhkaa postipalveluissa on todennäköisimmin kello 14:n ja 17:n välillä.

– Kuorma tulee lajiteltavaksi kahdelta, ja sen on oltava hyllyssä neljään mennessä. En voi ottaa kantaa, onko henkilökuntaa riittävästi, toteaa aluepäällikkö Risto Muhonen.

Osuuskaupalla on tiedossa satunnainen ruuhkautuminen.

– Moni tietää, että paketit tulevat silloin ja ovat siellä jonottamassa. Jos malttaa odottaa kuuteen, niin ei tarvitse jonottaa, tietää Henrik Härkönen ja kertoo, että PKO huolehtii jatkossa myös Outokummun postipalveluista.

Postin palvelupisteiden aluepäällikkö muistuttaa, että kaikkia paketteja ei ole pakko ohjata samaan noutopaikkaan.

– Paketin noutopistettä voi vaihtaa helposti verkkosivuilla. Paketin voi ohjata vaikka työmatkan varrelle. Jos esimerkiksi verkkokauppa ei tarjoa lähipostia vaihtoehdoksi, niin postinohjauksella paketin voi saada lähemmäs tai mihin haluaa, Muhonen muistuttaa