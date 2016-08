Joensuun kävelykadun rauhaa sotkee jatkuva autoliikenne - "Ilmenee välillä aika villisti"

Joensuun kävelykadulla käy jatkuva autoliikenne. On käynyt koko kesän ajan.

Pakettiautot tuovat ja hakevat tavaraa torilta ja kaupoista ja pyyhältävät aivan Sinisen virran lasten leikkipaikan ohi.

Lounasaikaan. Vaikka autoliikenne torille on pääsääntöisesti kielletty 9–15 välisenä aikana lukuun ottamatta lastauspistettä.

Toisessa päässä kävelykatua kiinteistöhuollon miehet jättävät pakettiautonsa parkkiin keskelle katuosuutta ja suuntaavat ilmeisesti lounaalle tai päiväkahveille viereiseen kahvilaan.

He vilkuttavat iloisesti ihmettelevälle katseelle. Firman toinen auto on jo parkissa samassa kohtaa.

Posti kiikuttaa pienen nipullisen kirjeitä kävelykadun varrella olevaan ravintolaan, autolla tietysti.

Joensuun kaupunki ohjeistaa torimyyjien liikenteen. Muusta kävelykadun liikenteestä vastaa kaupunkikeskustayhdistys.

– Kun liikkeet muuttavat ja uudistuvat, kävelykadulla on vilskettä, yhdistyksen Jouni Töyrylä sanoo.

Hänen mukaan nykyinen lupakäytäntö on melko toimiva, mutta oppimista riittää.

Töyrylän mukaan sääntöjen rikkomisesta seuraa normaalin tavan mukaan pysäköintivirhemaksu.

Kaupungin tapahtumapalvelupäällikkö Markku Pyykkönen tiedostaa auto-ongelman Sinisellä virralla ja kertoo sen olevan todella hankala valvottava.

– Valvontaa tehdään yleisen turvallisuuden nimissä ja torikauppiaille tuodaan esille turvallisuusnäkökulmaa, mutta silti liikennettä ilmenee välillä aika villisti.

Kävelykadulla ja keskusaukiolla on myös jokunen luvallinen huoltopysäköintipaikka, joten luvallistakin autoliikennettä osuudella on. Tietysti juuri lastenleikkipaikan vieressä.

Myös kauppahallin tyhjeneminen ja toriremontin vaatimat tutkimukset ovat lisänneet autoliikennettä torin ympäristössä, Pyykkönen taustoittaa.

Liikenne kävelykadulla tuskin toriparkin rakentamisen aikana ainakaan rauhoittuu.

Huoltoajo kävelykadun Citymarketin päädyssä on sallittu aamukuudesta aamukymmeneen.

Pysähtyä saa vain kymmeneksi minuutiksi, pysäköinti ei ole sallittu lainkaan.

Tieliikennelain mukaan kävelykadulle ei saa mennä lainkaan moottoriajoneuvoilla, ellei huoltoajoa erikseen liikennemerkillä sallita.

Se, milloin huoltoajon on tarpeellista päästä kävelykadulle, arvioidaan pysäköinninvalvonnassa tilannekohtaisesti: jos purettavana tai lastattavana on jotain painavaa, on tarve oikeutettu.

Kiinteistöillä tehtävää työtä varten kaupungilta on myös mahdollista vuokrata katutilaa.

– Kaupungin tarkoitus on, että kävelykatu toimii, kuten kävelykadun tuleekin toimia eli se on varattu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön ja autot ovat kävelykadulla harvinainen poikkeus, linjaa yhdyskuntalakimies Juha Martikainen.

Kävelykadun Anttilan päädyssä lastauksen kellonajoista luovuttiin keväällä.

Pysäköinnintarkastaja Maarit Hyttinen kertoo, että muuttuneesta tilanteesta on kevään mittaan huomauteltu ja kesällä on alettu kirjoittaa myös pysäköintivirhemaksuja, jos tilanne on sellaista vaatinut.

Hyttinen muistuttaa, että auton pysäköinti kävelykadulle on aina yksiselitteisesti kiellettyä.

Asiasta joudutaan kirjoittamaan pysäköintivirhemaksuja silloin tällöin.

Pysäköintivirhemaksuja joudutaan välillä kirjoittamaan myös yksityisautoilijoille, jotka haluavat pysäköidä autonsa mahdollisimman lähelle kauppaa, vaikka sitten kävelykadulle.

Kirjoitus julkaistiin Karjalaisessa lauantaina.