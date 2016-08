Karhunmäen rakennustyömailta varastettu tavaraa pitkin kesää

Perjantai-illan ja sunnuntaiaamun välisenä aikana varastettiin Joensuun Karhunmäen omakotitaloalueelta kaksi peräkärryä, poliisi tiedottaa.

Toinen kärry on kuitenkin löytynyt ja palautettu omistajalleen. Toinen on edelleen kateissa ja siinä on kyydissä huomattava määrä erilaisia rakennustyökaluja.

Karhunmäkeen rakennetaan parhaillaan runsaasti omakotitaloja ja alueella on paljon varkaita kiinnostavaa tavaraa kuten työkaluja, poliisi varoittaa.

Karhunmäen alueelle on kohdistunut poliisin mukaan jonkin verran omaisuusrikoksia pitkin kesää. Poliisi muistuttaakin, että arvokasta tavaraa ei kannata jättää työmaalle valvomatta.

Poliisille voi ilmoittaa tapaukseen liittyvistä havainnoista.

Kateissa oleva kärry on Muuli 1400 SLM - mallia ja sen rekisterinumero on WUK-83.