Yle: Poliisi pysäyttää jatkossa kännykkää käyttävän pyöräilijän

Itä-Suomen poliisi ryhtyy pysäyttämään pyöräilijöitä, jotka käyttävät puhelinta ajaessaan, kertoo Yle.

Itä-Suomen poliisin Petri Pahkin kertoo, että poliisi antaa jatkossa huomautuksen pyöräilijöille, jotka ajamiseen keskittymisen sijaan tuijottavat kännykkäänsä ja sen vuoksi etenevät kiemurrellen eteenpäin.

Pahkin toteaa Ylelle, että Itä-Suomessa on selvitty vain hyvällä onnella ilman suurempia vahinkoja tähän asti. Etenkin pelivillitys Pokémon Go on tuonut suuren riskin pyöräilevään liikenteeseen.