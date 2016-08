Antennitelevisioverkkoon tehdään syksyllä taajuusmuutoksia

Antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia tehdään Kolin päälähetysasemalla 1. - 3.11.2016. Muutospäivinä tv-lähetyksissä esiintyy muutaman tunnin katkoksia.

Muutokset koskevat Digitan operoimaa UHF-taajuusalueen antennitelevisioverkkoa. Taajuusmuutosten vuoksi yhteisantennijärjestelmiin on viritettävä uudet lähetystaajuudet niissä taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta

Tämän vuoksi yhteisantennikiinteistöjä hoitavien isännöitsijöiden kannattaa olla yhteydessä paikalliseen antenniurakoitsijaan jo nyt, mikäli antennijärjestelmää ei ole pitkään aikaan kunnostettu.

Muutostöitä tehdään Kolilla Lieksassa viikolla 44 ja Vestinkalliolla Joensuussa ja Konnanvaaralla Nurmeksessa viikolla 45.

Kaikkien yhteisantennijärjestelmien päävahvistimet on viritettävä sen jälkeen, kun uudet taajuudet on otettu alueella käyttöön. Joissakin tapauksissa antennijärjestelmän päävahvistin voidaan joutua uusimaan viritysten toteuttamiseksi, joten vanhojen antennijärjestelmien kunto on hyvä tarkistuttaa etukäteen.

Päälähetysasemalla tehtävien taajuusmuutosten jälkeen E-kanavanipun (kuten TV5 ja Jim) televisiolähetykset lähetetään rinnakkain sekä uusilla että vanhoilla taajuuksilla vajaan kuukauden ajan, jolloin antenniurakoitsijoiden on tehtävä taloyhtiöissä viritystyöt.

C-kanavanipun (kuten Fox, Hero ja Frii) lähetykset vanhalla taajuudella lakkaavat heti taajuusmuutoksen jälkeen.

Taajuusmuutokset eivät koske kanavanippuja A (mm. Ylen kanavat) ja B (mm. MTV3 ja Nelonen).

Tarkat aikataulut sekä tiedot rinnakkaislähetyksistä ja lähetyskatkoksista löytyvät Digitan verkkopalvelusta http://www.taajuusmuutos.fi.