Riistakosteikkojen suunnittelu pysähtyi - rahoitus sakkaa pahasti

Pohjois-Karjalassa on perustettu 40-50 julkisesti rahoitettua kosteikkoa vesiensuojeluperustaisesti tai puhtaasti riistakosteikoksi.

– Tosin molemmat palvelevat kumpaakin tarkoitusta, joten erottelu ei sinällään ole tarpeen, huomauttaa riistasuunnittelija Reijo Kotilainen Pohjois-Karjalan riistakeskuksesta.

Pohjois-Savossa kosteikkojen määrä jää jopa alle puoleen Pohjois-Karjalasta.

– Siellä ei ollut suunnitteluvoimaa siinä vaiheessa, kun maatalouden ei-tuotannollisten hankkeiden tukea sai kosteikkojen perustamiseen, Kotilainen löytää syyn.

Nyt uudet hankkeet ovat ainakin Kotilaisen osalta jäissä.

– Riistakosteikkoja rahoittanut Kotiseutukosteikko Life -hanke päättyi viime vuoden lopussa, joten siitä tukea ei enää saa. Kansallinen maaseutuohjelmaa puolestaan sakkaa pahasti, eivätkä hankkeet ole saaneet luvattua rahoitusta.

– Olen ilmoittanut kysyjille, etten tee yhtään uutta kosteikkosuunnitelmaa, ennen kuin jo käynnistyneet ovat saaneet rahansa, Kotilainen toteaa.

Odottajia on sekä Pohjois-Karjalassa että Pohjois-Savossa, minne Kotilainen teki viime vuonna kymmenkunta kosteikkosuunnitelmaa. Kosteikkojen toimintaperiaate on sama riippumatta siitä, millä rahoituksella niitä on tuettu.

– Vesiensuojelu, maisemanhoito ja riistan elinolojen kohentaminen, kuvaa Kotilainen kosteikkoihin asetettuja tavoitteita.

Moni metsästysseura on rakentanut oman kosteikon itsenäisesti ilman julkista tukea. Niiden määrää Kotilainen ei osaa arvioida.

