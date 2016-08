Yle: Itä-Suomen yliopisto sai yli 100 oikaisupyyntöä valintakoetuloksista - osa käyttää asianajajaa

Yhä useampi opiskelupaikkaa hakeva tekee oikaisupyynnön yliopistolle sen jälkeen, kun ei ole saanut opiskelupaikkaa, kertoo Yle.

Ylen mukaan Itä-Suomen yliopisto sai tänä vuonna yli 100 oikaisupyyntöä kevään pääsykoetulosten julkaisemisen jälkeen. Lapin yliopisto sai 22 ja Turun yliopisto 87.

Uusi ilmiö on myös, että opiskelijat käyttävät asianajajapalveluita oikaisupyynnön tekemiseen. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoo Ylelle, että kyseinen tapa on ollut yleinen jo kauan Helsingissä ja Turussa. Nyt se on rantautunut selvästi myös Itä-Suomeen ja Joensuuhun.

Oikaisupyyntömääristä ei kuitenkaan pysty sanomaan suoraan, kuinka moni on käyttänyt asianajajaa, koska sitä ei tarvitse kirjata pyyntöön.