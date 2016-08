Pohjois-Karjalaan ei tule uusia Natura 2000 -alueita

Ympäristöministeriö ajantasaistaa Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja ja järjestää asiasta kuulemisen syyskuun ajan.

Pohjois-Karjalaan ei esitetä uusia Natura-alueita tai vanhojen Natura-alueiden rajausmuutoksia, ely-keskus tiedottaa.

Pohjois-Karjalasta Natura 2000 –verkostoon kuuluu 128 kohdetta, jotka tekevät yhteensä noin 116 000 hehtaaria. Lähes kaikkien Natura-alueiden tietoja on päivitetty.

Lajeja ja luontotyyppejä koskevaa tietokantaa on tarpeen ajantasaistaa, koska luontoarvoissa on tapahtunut muutoksia muun muassa aktiivisen hoidon ja luontaisen kehityksen myötä. Lisäksi tehdyillä seurannoilla ja kartoituksilla lajeista ja luontotyypeistä on saatu uutta ja aikaisempaa tarkempaa tietoa.

Natura-alueiden suojelun perusteena olevat lajit ja luontotyypit kuuluvat hävittämis- ja heikentämiskiellon piiriin. Suojeluarvot tulee ottaa huomioon myös silloin, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden ja suunnitelmien vaikutuksia Natura-alueisiin.

Ajantasaistettuihin Natura-aineistoihin voi tutustua 1.9.-30.9. välisenä aikana verkossa olevan karttapalvelun avulla täältä.

Pohjois-Karjalan kohteisiin voi tutustua saman ajan myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa (Kauppakatu 40 b, 3. krs).