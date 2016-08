Kauppahallia ei kohta ole - kerro meille hyviä muistoja kauppahallista

Vuonna 1968 valmistunut Joensuun kauppahalli puretaan tämän vuoden loppuun mennessä ja vuokrasopimukset rakennuksessa päättyvät elokuun loppuun.

Eilen yritykset toimivat kauppahallissa viimeistä päivää.

Rakennuksen rumuus on ollut paljon esillä – hyvät, kauniit muistot eivät niinkään. Kauppahallissa on ollut runsaasti toimijoita niin rakennuksen ulkoreunoilla: on kukkakauppaa, kioskeja, grillejä, yleisöwc:tä ja jäätelökioskia.

Sisältä on saanut muun muassa tuoretta lihaa, kalaa ja leivonnaisia, parturipalveluita ja käsitöitä.

Kerro meille omat hyvät muistosi Joensuun kauppahallista. Miksi olet siellä asioinut, ja mistä olet saanut hyvää palvelua? Onko kauppahallista saanut mielestäsi joitakin erityisen hyviä tuotteita tai oletko kenties kokenut kauppahallissa jotakin muuta ikimuistoista?

