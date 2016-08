Pohjois-Karjalan sote-uudistukselle kiitosta - "Lähteneet uudistamaan omaehtoisesti"

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta vastaava valtioneuvoston yhteinen alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti arvioi Polemiikki-lehden pyynnöstä sote–uudistuksen etenemistä maakunnissa.

Hän jakaa maakunnat kolmeen ryhmään. Kärjessä ovat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Satakunta.

- Nämä ovat selvästi lähteneet uudistamaan tosissaan ja omaehtoisesti ja uudistus näyttää etenevän hyvin, Pöysti arvioi.

Hyvää ”keskisarjaa” edustavat Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja Päijät-Häme.

-Näissä uudistustyö on saanut jo suunnan, Pöysti toteaa.

- Sitten on viisi maakuntaa, joissa on paljon osaamista ja resurssejakin, mutta jokin maakunnan, keskuskaupungin tai ympäröivien kuntien seurustelussa hiertää. Alku on ollut jotenkin empivää Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Jos eduskunta hyväksyy uudistuksen lainsäädännön, aloittaisivat maakuntien valmistelusta vastaavat toimielimet 1. heinäkuuta 2017. Maakuntavaalit käytäisiin presidentinvaalien yhteydessä 28. tammikuuta 2018 ja maakuntavaltuustot aloittaisivat toimintansa 1. maaliskuuta.

- Niiden tulisi ensimmäisenä tehtävänään nimetä maakuntahallitukset, jolloin suorilla kansanvaaleilla valittu maakuntahallinto pääsisi tositöihin. Maakuntien organisaatioiden tulisi olla toiminnassa tammikuussa 2019, Pöysti summaa.