Sadonkorjuutapahtuma levittäytyy matkustajasatamaan perjantaiksi ja lauantaiksi

Joensuun matkustajasatamassa järjestetään sadonkorjuutapahtuma tämän viikon perjantaina ja lauantaina.

Perjantaina tapahtuma alkaa kello 10 ja päättyy kello 17, lauantaina se pidetään kello 9–15. Mukana tapahtumassa on maakunnan tuottajia, jalostajia ja pienyrittäjiä.

Lisäksi ohjelmassa on muun muassa sienineuvontaa, joka on ollut aiempina vuosina yksi tapahtuman suosituimmista pisteistä. Tapahtumassa on myös laulua, soittoa, tanssia ja temppuja.

Sadonkorjuutapahtuma järjestetään nyt 25. kerran. Sen toteuttaa jälleen Pro Agria Pohjois-Karjala.