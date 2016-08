Peräkärry ja ruohonleikkuri varastettiin Uimaharjussa - näitkö hopeanharmaata autoa?

Peräkärry ja päältä ajettava ruohonleikkuri varastettiin Harjunraitilta Uimaharjusta keskiviikkoyönä puolenyön ja kello 6.30:n välillä.

Varastettu peräkärry oli Laveri-merkkinen ja ruohonleikkuri Partner-merkkinen.

Peräkärryn rekisteritunnus on PSO-290. Kärry on vihreä, ja siinä on kiiltävät noususillat, jotka ovat pystyssä. Ruohonleikkuri on yläosasta keltainen ja alaosasta musta. Peräkärryä on nähty vetämässä pieni, hopeanharmaa, mahdollisesti japanilaismerkkinen henkilöauto.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot tekijöistä ja henkilöauton liikkeistä sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 maanantaista perjantaihin kello 8–16.15.