Joensuussa puidaan Saharan eteläpuolisen Afrikan rajakysymyksiä

Saharan eteläpuolisen Afrikan rajaseutuihin liittyvät kysymykset ovat esillä Joensuussa järjestettävässä kansainvälisessä symposiumissa 7.–9. syyskuuta.

”Border regions in Sub-Saharan Africa” -symposiumi kokoaa yhteen Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle noin kaksikymmentä eri alojen tutkijaa muun muassa Etelä-Afrikasta, Namibiasta, Venäjältä ja Suomesta. Tapahtuma on jatkoa vuosi sitten Namibian Katima Mulilossa pidetylle symposiumille.

Eteläisen Afrikan nopea taloudellinen kasvu, lisääntyvä rajat ylittävä liikkuminen sekä turismin ja teollisuuden laajeneminen muuttavat aluetta monin tavoin, samalla kun alkuperäisyhteisöjen perinteiset elämäntavat ja asema ovat monin paikoin kasvavan paineen alla.

Symposiumissa tarkastellaan muun muassa rajat ylittävää yhteistyötä ja liikkumista esimerkiksi kaupan- ja koulunkäynnin näkökulmista, luonnonvarakysymyksiä sekä rajaseutujen alkuperäisyhteisöjen tilannetta ja identiteettikysymyksiä. Tilaisuuden pääpuhujana on Dr. Bennett Kangumu Namibian yliopistosta.

Symposiumi on Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen, Namibian yliopiston ja VERA-instituutin yhteinen tapahtuma ja järjestetään osana Koneen Säätiön rahoittamaa ”Oral Histories and Places of Memories”- projektia.